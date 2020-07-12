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Буковина, Волынь и Луганщина: Зеленский показал видео своих поездок по Украине

Буковина, Волынь и Луганщина: Зеленский показал видео своих поездок по Украине
Обновлено 14:13 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook поделился видео с фрагментами своих рабочих визитов по регионам Украины на неделе.

Глава государства отметил, что 2020 год продолжает испытывать украинцев, то потопами, то пожарами. Зеленский призвал граждан не опускать рук и продолжить упорно работать, чтобы сделать Украину лучше.

Президент обнародовал видео с фрагментами рабочих визитов на Луганщину, Буковину и Волынь.

На Буковине Зеленский посмотрел строительство мостов, и ознакомился с проблемами местных водойм. Кроме того, проинспектировал "Большую стройку".

В Луганской области президент распорядился выделить средства для потерпевших от пожаров.

В Черновицком университете президент провел встречу с представителями бизнеса, также посетил Луцкий замок.

Как сообщалось, в конце июня западные регионы Украины потерпали от сильных дождей. За два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилетия. В результате подтопленными оказались сотни жилых домов, разрушились мосты и дороги. Людям пришлось оставить жилые дома и эвакуироваться.

Кроме того, уже несколько дней подряд на Луганщине бушуют лесные пожары. Спасатели продолжают бороться с огнем. Огонь перекинулся на жилые территории, людей отселили. В полиции подтвердили гибель пяти человек.

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Все по теме:

Луганская область, Волынская область, Черновицкая область, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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