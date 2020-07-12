Буковина, Волынь и Луганщина: Зеленский показал видео своих поездок по Украине

Глава государства отметил, что 2020 год продолжает испытывать украинцев, то потопами, то пожарами. Зеленский призвал граждан не опускать рук и продолжить упорно работать, чтобы сделать Украину лучше.
Президент обнародовал видео с фрагментами рабочих визитов на Луганщину, Буковину и Волынь.
На Буковине Зеленский посмотрел строительство мостов, и ознакомился с проблемами местных водойм. Кроме того, проинспектировал "Большую стройку".
В Луганской области президент распорядился выделить средства для потерпевших от пожаров.
В Черновицком университете президент провел встречу с представителями бизнеса, также посетил Луцкий замок.
Как сообщалось, в конце июня западные регионы Украины потерпали от сильных дождей. За два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилетия. В результате подтопленными оказались сотни жилых домов, разрушились мосты и дороги. Людям пришлось оставить жилые дома и эвакуироваться.
Кроме того, уже несколько дней подряд на Луганщине бушуют лесные пожары. Спасатели продолжают бороться с огнем. Огонь перекинулся на жилые территории, людей отселили. В полиции подтвердили гибель пяти человек.