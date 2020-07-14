В Раде внесли изменения в закон о ВАКС

Соответствующее решение поддержали 331 народный депутат Украины.
Целью законопроекта является приведение Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" в соответствии с другими законами. Следовательно, законопроект предусматривает технические изменения, "преступление" предлагается заменить на словосочетание "уголовное преступление".
Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 3348 о внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" относительно обеспечения суда помещением и другим вопросам работы суда.
Также сообщалось ,что в ВРУ планируют усиление уголовной ответственности за незаконное завладевание транспортным средством и его дальнейшую реализацию.