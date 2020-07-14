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В Раде внесли изменения в закон о ВАКС

В Раде внесли изменения в закон о ВАКС
15:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
ВР приняла в целом законопроект №3299 о внесении изменений в Закон Украины "О ВАКС" в связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений".

Соответствующее решение поддержали 331 народный депутат Украины.

Целью законопроекта является приведение Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" в соответствии с другими законами. Следовательно, законопроект предусматривает технические изменения, "преступление" предлагается заменить на словосочетание "уголовное преступление".

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 3348 о внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" относительно обеспечения суда помещением и другим вопросам работы суда.

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Также сообщалось ,что в ВРУ планируют усиление уголовной ответственности за незаконное завладевание транспортным средством и его дальнейшую реализацию.

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Все по теме:

Украина, ВР, Рада, ВАКС.

Автор:

Телеграф
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