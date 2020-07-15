Новый глава Гослесагентства: кого назначил Кабмин

В Кабмине назначили нового председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины, им стал Василий Кузевич. Об этом сообщил в своем Фейсбуке представитель правительства в ВРУ Василий Мокан.

В своем отчете о работе Кабмина, в Фейсбуке Мокан рассказал, что КМУ сегодня во время заседания принимал ряд кадровых изменений, и назначил Кузевича Василия Степановича на должность председателя Государственного агенства лесных ресурсов Украины.

Также он добавил, что Юрия Болоховца назначили на пост заместителя председателя Гослесагенства Украины.

Оба политика были назначены на свои должности через заключение с ним контракта на прохождение госслужбы во время карантина.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров уволил председателя Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого.