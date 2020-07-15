Сколько получают прокуроры в ОГП: Венедиктова назвала цифры

Ирина Венедиктова заявила, что сейчас средняя зарплата прокурора ОГП составляет около 30 тыс гривен. Об этом на заседании Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности заявила генпрокурор.

Венедиктова заявила, что в среднем заработная плата прокуроров ОГП составляет примерно 30 000 грн.

Также она сообщила, что в начале аттестации прокуроров количество людей, которые были в Генпрокуратуре, составляло 1339, и из них в Офис генпрокурора заявили намерение перейти 1083 человека - почти 81 процент.

По ее словам, после трех этапов аттестации - тестов на профессиональные знания, тестов на общие способности и навыки и проведение собеседований - в ОГП перешли 610 человек, это 45 процентов тех прокуроров, которые были в Генпрокуратуре.

Она сообщила, что ранее, в январе, был объявлен отбор в Офис генпрокурора, и когда он закончился, 71 человек был готов идти в тренинговый центр прокуроров, затем на стажировку в ОГП.

"Хочу сообщить, что сегодня у нас для 65 человек продолжается процедура назначения - это спецпроверки, это как раз лица, пришедшие из вне системы", - уточнила она.

Венедиктова отметила, что с 9 июня был объявлен второй отбор на вакантные должности, пока продолжается прием документов, который должен продолжаться до 9 августа.

Генпрокурор уточнила, что в Украине с марта также начался этап аттестации прокуратур регионального уровня. В первый этап этой аттестации был включен 3161 прокурор, а ко второму этапу, собеседованию, были допущены из этого количества 2657 прокуроров. На сегодняшний день из допущенных к собеседованиям 50 человек его не прошли, отметила руководительница Генпрокуратуры.

Венедиктова сообщила, что эти собеседования проходят с 1 июля, и их должны закончить 21 июля.

По словам Венедиктовой, в ОГП готовятся и к реформе местных прокуратур, чтобы их перевести в статус окружных прокуратур.

По словам Венедиктовой, организационные мероприятия уже сделаны, "с августа мы планируем это сделать, думаю, что закончим в декабре, если нам ничего не будет мешать".