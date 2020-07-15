Скачать
Среда, 15.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В "СН" рассказали, когда Зеленский представит нового главу НБУ
В "СН" рассказали, когда Зеленский представит нового главу НБУ
Качура: мы добились отсрочки закрытия санаторных школ-интернатов
Качура: мы добились отсрочки закрытия санаторных школ-интернатов
Зарезали в юбилей: в Британии убили известного бойца ММА
Зарезали в юбилей: в Британии убили известного бойца ММА
Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд по просмотрам на Apple TV+
Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд

Сколько получают прокуроры в ОГП: Венедиктова назвала цифры

Сколько получают прокуроры в ОГП: Венедиктова назвала цифры
19:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Ирина Венедиктова заявила, что сейчас средняя зарплата прокурора ОГП составляет около 30 тыс гривен. Об этом на заседании Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности заявила генпрокурор.

Венедиктова заявила, что в среднем заработная плата прокуроров ОГП составляет примерно 30 000 грн.

Также она сообщила, что в начале аттестации прокуроров количество людей, которые были в Генпрокуратуре, составляло 1339, и из них в Офис генпрокурора заявили намерение перейти 1083 человека - почти 81 процент.

По ее словам, после трех этапов аттестации - тестов на профессиональные знания, тестов на общие способности и навыки и проведение собеседований - в ОГП перешли 610 человек, это 45 процентов тех прокуроров, которые были в Генпрокуратуре.

Она сообщила, что ранее, в январе, был объявлен отбор в Офис генпрокурора, и когда он закончился, 71 человек был готов идти в тренинговый центр прокуроров, затем на стажировку в ОГП.

В "СН" рассказали, когда Зеленский представит нового главу НБУ

"Хочу сообщить, что сегодня у нас для 65 человек продолжается процедура назначения - это спецпроверки, это как раз лица, пришедшие из вне системы", - уточнила она.

Венедиктова отметила, что с 9 июня был объявлен второй отбор на вакантные должности, пока продолжается прием документов, который должен продолжаться до 9 августа.

Генпрокурор уточнила, что в Украине с марта также начался этап аттестации прокуратур регионального уровня. В первый этап этой аттестации был включен 3161 прокурор, а ко второму этапу, собеседованию, были допущены из этого количества 2657 прокуроров. На сегодняшний день из допущенных к собеседованиям 50 человек его не прошли, отметила руководительница Генпрокуратуры.

Время рекордов: Полмиллиарда долларов в 30 км дороги

Венедиктова сообщила, что эти собеседования проходят с 1 июля, и их должны закончить 21 июля.

По словам Венедиктовой, в ОГП готовятся и к реформе местных прокуратур, чтобы их перевести в статус окружных прокуратур.

По словам Венедиктовой, организационные мероприятия уже сделаны, "с августа мы планируем это сделать, думаю, что закончим в декабре, если нам ничего не будет мешать".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ОГП, Ирина Венедиктова.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему не все болеют коронавирусом: доктор Комаровский дал ответ
02 Минздрав: В Украине продлят карантин, но условия изменят
03 Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)
04 "Мне хочется выкопать Кубрика и убить его": оператор "Матрицы" вспомнил, как снимались вторая и третья часть трилогии
05 Новый глава НБУ: Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с кандидатом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Исследование ученых КПИ: Когда COVID-19 в Украине пойдет на спад
Исследование ученых КПИ: Когда COVID-19 в Украине пойдет на спад
Владимир Зеленский уволил посла Украины в Италии
Владимир Зеленский уволил посла Украины в Италии
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "тишину"
Максим Чмерковский трогательно поздравил свою жену с днем рождения (Фото)
Максим Чмерковский трогательно поздравил свою жену с днем рождения (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь