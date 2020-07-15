В "СН" рассказали, когда Зеленский представит нового главу НБУ

Президент Украины представит нового главу НБУ в четверг, 16 июля на заседании фракции "СН". Об этом сообщила замруководителя фракции "СН" Евгения Кравчук.

По словам Кравчук Владимир Зеленский будет присутствовать во время заседания фракции.

Хотя пока нет четкого списка из кандидатов на пост главы Нацбанка, который будут обсуждать на фракции.

Также заместитель руководителя "СН" подчеркнула, что 16 июля планируется обсуждение кандидатуры на пост главы Нацбанка.

В планах проголосовать уже на текущей неделе.

Кравчук уточнила, что они расчитывают определится с кандидатом и проголосовать уже в пятницу.

Во второй части заседания будет обсуждатся выбор кандидата на должность мэра Киева.

Напомним, что 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

2 июля Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении Смолия. Вначале его должен был рассмотреть финансовый комитет, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым. После этого вопрос увольнения был вынесен на рассмотрение в зал.

3 июля Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

14 июля Президент Украины пообещал главе МВФ до конца недели предложить ВР нового руководителя Нацбанка. Данное заявление появилось на странице главы государства в Twitter.