Новый глава НБУ: Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с кандидатом

Президент Украины пообещал главе МВФ до конца недели предложить ВР нового руководителя Нацбанка. Данное заявление появилось на странице главы государства в Twitter.

Владимир Зеленский заявил, что к концу текущей недели предложит Раде кандидата на пост нового главы Нацбанка Украины.

Также президент отметил, что это будет независимый технократ и он продолжит независимый курс НБУ.

Глава государства подчеркнул, что все решения он принимал исключительно в интересах народа Украины.

Повідомив @KGeorgieva, що до кінця тижня запропоную парламенту кандидатуру нового голови НБУ. Це буде незалежний технократ, який продовжуватиме незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я ухвалюю тільки в інтересах народу України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2020

Напомним, что 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

2 июля Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении Смолия. Вначале его должен был рассмотреть финансовый комитет, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым. После этого вопрос увольнения был вынесен на рассмотрение в зал.

3 июля Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.