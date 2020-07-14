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Новый глава НБУ: Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с кандидатом

Новый глава НБУ: Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с кандидатом
Обновлено 21:03 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Украины пообещал главе МВФ до конца недели предложить ВР нового руководителя Нацбанка. Данное заявление появилось на странице главы государства в Twitter.

Владимир Зеленский заявил, что к концу текущей недели предложит Раде кандидата на пост нового главы Нацбанка Украины.

Также президент отметил, что это будет независимый технократ и он продолжит независимый курс НБУ.

Глава государства подчеркнул, что все решения он принимал исключительно в интересах народа Украины.

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Напомним, что 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

2 июля Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении Смолия. Вначале его должен был рассмотреть финансовый комитет, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым. После этого вопрос увольнения был вынесен на рассмотрение в зал.

3 июля Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

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Все по теме:

НБУ, Украина, МВФ, Нацбанк, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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