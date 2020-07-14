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День взятия Бастилии: Зеленский поздравил Францию с праздником

День взятия Бастилии: Зеленский поздравил Францию с праздником
Обновлено 19:06 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Владимир Зеленский поздравил Францию с Днем взятия Бастилии. Об этом президент написал на своей странице в Twitter.

Президент Украины пожелал Франции счастливого Дня взятия Бастилии.

Также, в своем поздравлении Зеленский пожелал французам сил в противостоянии всем вызовам текущего года.

Эммануэлю Макрону президент выразил благодарность за поддержку Украины за время эпидемии коронавируса и надежду на дальнейшие плодотворные взаимоотношения между странами в формате Нормандской четверки.

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Как сообщалось, Денис Шмигаль призывает председателей ОГА ускорить денежные выплаты пострадавшим от наводнения в западных областях. Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.

Напомним, в ВР приняли законопроект №2013 о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" относительно повышения размера стипендии и ежегодной помощи.

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Все по теме:

Украина, Франция, Праздник, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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