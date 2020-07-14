День взятия Бастилии: Зеленский поздравил Францию с праздником

Владимир Зеленский поздравил Францию с Днем взятия Бастилии. Об этом президент написал на своей странице в Twitter.

Президент Украины пожелал Франции счастливого Дня взятия Бастилии.

Также, в своем поздравлении Зеленский пожелал французам сил в противостоянии всем вызовам текущего года.

Эммануэлю Макрону президент выразил благодарность за поддержку Украины за время эпидемии коронавируса и надежду на дальнейшие плодотворные взаимоотношения между странами в формате Нормандской четверки.

Bonne Fête Nationale, #France!

Wish the French people the strength to withstand all the challenges of 2020. @EmmanuelMacron I appreciate France's support for #Ukraine during the pandemic #COVID19 and hope for further fruitful cooperation between & in the #N4 Format — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2020

Как сообщалось, Денис Шмигаль призывает председателей ОГА ускорить денежные выплаты пострадавшим от наводнения в западных областях. Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.

Напомним, в ВР приняли законопроект №2013 о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" относительно повышения размера стипендии и ежегодной помощи.