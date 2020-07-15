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Качура: мы добились отсрочки закрытия санаторных школ-интернатов

Качура: мы добились отсрочки закрытия санаторных школ-интернатов
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Александр Качура вместе с коллегами добился отсрочки закрытия санаторных школ-интернатов на год. Об этом политик сообщил в своем Фейсбуке.

В Верховной Раде поддержали законопроект №3719 за основу и сразу в целом.

Со слов Качуры, поддержка ими данного законопроекта состоялась при условии, что уже в сентябре все они вместе с представителями и директорами санаторных школ-интренатов встретятся за круглым столом и будут нарабатывать общую позицию, которая устроит всех.

"Я лично не позволю закрыть санаторные школы.

Пока удалось достичь промежуточных результатов.

Но я буду бороться до конца!", - заявил политик. 

Рада проголосовала за дату местных выборов в Украине

Как сообщалось, депутаты пока отложили постановление о новом административном делении в Украине. Под парламентом собрался митинг, люди требовали снять постановление с рассмотрения.

Также сообщалось ,что в Кабмине назначили нового председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины, им стал Василий Кузевич. Об этом сообщил в своем Фейсбуке представитель правительства в ВРУ Василий Мокан.

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Все по теме:

Украина, ВР, Рада, Санаторий, Интернат, Александр Качура.

Автор:

Телеграф
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