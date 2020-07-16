"Хватит ссор и раздоров": Зеленский призвал депутатов к настоящему единству

Владимир Зеленский принял участие в торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Президент призывал народных депутатов к настоящему единству.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и призвал народных депутатов стать государственными деятелями.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Хватит ссор и раздоров. Хватит манипуляций и политических игр. Хватит делить украинцев и делиться самим. На власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих", — сказал глава государства.

"Я не устану призывать всех нас к настоящему единству. Потому что лишь в нем – наша сила и победа. Потому что лишь в нем – Украина", – заявил Владимир Зеленский.

Выступая президент назвал свою мечту.

"Нужно перестать быть политиками. Время стать государственными деятелями. Людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту. О единой, сильной и непобедимой Украине. Это – моя мечта. И моя цель. Уверен, что и ваша тоже", – резюмировал Президент.

Как сообщалось, сегодня в парламенте произошло торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. В парламенте присутствовали бывшие президенты Украины.

Стоит напомнить, что завтра состоится последнее заседание Рады перед летними каникулами. Сегодня депутаты приняли ряд кадровых решений. Так, сегодня были назначены глава НБУ и новый вице-премьер по промышленности.