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"Никто не должен бояться": Верещук вызывает Кличко на дебаты

"Никто не должен бояться": Верещук вызывает Кличко на дебаты
Обновлено 22:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Победитель праймериз фракции "Слуга народа" на кандидата в мэры Киева Ирина Верещук вызвала на дебаты нынешнего городского голову Виталия Кличко.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук пригласила нынешнего мера Киева Виталия Кличко поучаствовать в дебатах. 

"Я приглашаю, пользуясь случаем, господина Кличко на дебаты", - сказала Верещук на совместно с президентом и руководителями фракции брифинге в четверг вечером.

Она заверила, что дебаты будут обязательно публичными.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такое предложение, и отметил важность такой встречи.

"Мне кажется, что это очень важно. Я помню, как один президент вызывал меня на дебаты. Мне кажется, что мы должны быть открыты, никто не должен бояться. Мне кажется, что предметные профессиональные дебаты, по вопросам жизни города, градостроительства, ЖКХ, инфраструктуры, финансов, транспорта были бы очень интересны. И киевлянам очень интересно было бы услышать ответы на эти вопросы на дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук", - сказал он на брифинге в четверг после завершения заседания фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, сегодня в "Слуге народа" состоятся праймериз кандидатов на пост мэра Киева. Побуду одержала Ирина Верещук.

Как сообщалось, местные выборы Верховная Рада Украины назначила на 25 октября 2020 года.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Дебаты, Ирина Верещук.

Автор:

Телеграф
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