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Глава Верховного суда о реформах Саакашвили: Кроме лозунгов, мы ничего не услышали

Глава Верховного суда о реформах Саакашвили: Кроме лозунгов, мы ничего не услышали
Обновлено 14:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
Глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская не увидела конкретных предложений относительно реформ судебной власти в заявлениях главы исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили. Об этом он рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Кроме лозунгов о решительных революционных переменах , мы, собственно говоря, конкретного ничего не услышали. Говорят о создании идеальной структуры, которая будет идеально работать. И идет борьба за то, кто будет назначать этих идеальных судей", - прокомментировала Данишевская. 

На вопрос о том, считает ли она рациональной инициативу о допуске к работе в Верховном суде судей-иностранцев, она ответила: "Результаты работы этого судьи будут зависеть от того, под защитой какого государства он будет находиться". 

"Конституция требует, чтобы судья имел гражданство Украины, чтобы он владел государственным языком. Да, собственно, я и не знаю примеров в мире, чтобы эта практика способствовала какому-то прорыву", - добавила Данишевская. 

"Говоря о судебной системе в Грузии, то мы всегда рады успехам коллег из других стран. Однако, кажется, что от приговора грузинских судов в отношении господина Саакашвили сам господин Саакашвили не был в восторге", - отметила она.

Глава Верховного суда также указала на отсутствие диалога между Советом и судьями. 

"Диалога с Нацсоветом реформ нет, даже никаких попыток коммуникаций не было. Если будут идеи, предложения рассмотрения тех или иных проблемных вопросов - сразу откликнемся, потому что мы первые, кто заинтересован в улучшении правосудия", - сказала Данишевская.

По ее мнению, всем ветвям власти Украины стоит работать ради достижения реальных результатов. 

"Что же происходит на практике? Как только страна приближается к очередной избирательной кампании, то все претенденты начинают повышать свой авторитет за счет унижения других. Ведь выгоднее всего назначить виновником судебную систему, потому что она на выборы не идет. Чтобы не привлекать внимания к другим проблемам в государстве, все время концентрируется внимание на недостатках судебной системы, хотя она страдает теми же болезнями, что и все общество, все ветви власти", - отметила Данишевская.

Напомним, 3 июля Совет судей выразил глубокое возмущение относительно заявлений Саакашвили о радикальности планируемой судебной реформы. 

7 мая Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

После этого Грузия отозвала своего посла в Киеве для консультаций

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Верховный суд, Михеил Саакашвили, Валентина Данишевская.

Автор:

Телеграф
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