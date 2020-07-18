"Держите слово": Зеленского призвали подать в отставку

Президента Украины Владимира Зеленского призвали выполнить своё предвыборное обещание и уйти в отставку из-за нарушения закона "О предотвращении коррупции" вследствие недекларирования дохода от продажи ОВГЗ или признать, что он "соврал избирателям".

Соответствующая петиция №22/100754-еп появилась на сайте президента.

"18 апреля 2019 года в эфире программы "Право на власть" Владимир Зеленский пообещал уйти в отставку в случае нарушения Закона. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во время второго тура выборов, который прошел спустя 4 дня после соответствующего заявления", - сказано в петиции.

"7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признал, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа, - ред.), тем самым нарушив Закон "О предотвращении коррупции". Обращаемся к господину Президенту с призывом держать своё слово и уйти в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 года он соврал своим избирателям", - говорится в петиции.

"Владимир Александрович неоднократно подчеркивал, что отличается от старых политиков. Мы хотим увидеть подтверждение этим громких заявлениям", - добавил автор обращения.

На момент публикации этой заметки, петиция набрала более 27 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

Напомним, 7 июля президент признал, что не задекларировал 5,1 миллиона гривень дохода от погашения ОВГЗ. В связи с этим, Национальное агентство по противодействию коррупции вручило ему два протокола об административном нарушении.