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Зеленский подписал закон об изменениях в Избирательный кодекс

Зеленский подписал закон об изменениях в Избирательный кодекс
22:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства" № 805-IX, который ВР приняла 16 июля 2020 года. Об этом сообщает сайт ОП.

"Документ предусматривает урегулирование несогласованностей, уточнения сроков, упрощение избирательных процедур и их унификацию. В частности, изменения вносятся в Избирательный кодекс Украины, законы "О Центральной избирательной комиссии", "О Государственном реестре избирателей" и тому подобное", - отмечается в сообщении.

Закон предусматривает изменения по заполнению избирательных документов, процесса подсчета голосов, представление документов кандидатами, ограничения для одновременного баллотирования на местных выборах.

Также усовершенствовано законодательство по вопросам территориальной организации выборов и системе избирательных комиссий на местных выборах, уменьшен денежный залог на местных выборах и тому подобное.

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Кроме того, изменения касаются вопроса деятельности Центральной избирательной комиссии, функционирования Государственного реестра избирателей, привлечения к административной и уголовной ответственности за правонарушения во время избирательного процесса.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента Украины.

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Украина, Владимир Зеленский, ОП.

Автор:

Телеграф
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