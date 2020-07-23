Шмыгаль анонсировал ликвидацию ГФС до конца 2020 года: какова причина

Денис Шмыгаль рассказал, что ликвидация ГФС - это одно из условий для второга транша ЕС.
К концу 2020 года Украина должна утвердить концепцию по реформам госналоговой службы.
Также премьер добавил, что этот шаг является одним из условий для получения второго транша в рамках пятой программы поставок Украине финансовой помощи.
"Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы - ред.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий органу", - отметил Шмыгаль.
Ранее Денис Шмыгаль совершил визит в Брюссель на котором провел встречу с исполнительным вице-президентом комиссии ЕС Франсом Тиммермансом. Об этом он написал в Фейсбуке.