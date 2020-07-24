Кулеба откроет новый корпус украинского посольства в Польше

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 27-28 июля осуществит рабочий визит в Республику Польша. Об этом сообщили в МИДе.

В МИДе заявили, что главная цель визита это - координация действий с польской сторонойв развитии двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Во время визита пройдут переговоры главы МИД Украины с главой МИД Республики Польша Яцеком Чапутовичем.

Также Кулеба вместе с польским коллегой примут участие в церемонии открытия нового корпуса украинского посольства в Республике Польша, где нахожится консульский отдел дипломатического представительства.

Планируется, что глава МИД проведет встречу с представителями украинской общины в Польше.

Как сообщалось, 28 июля в Люблине пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств Украины, Польши и Литвы и совместное посещение ЛитПолУкрБрига имени Великого гетмана Константина Острожского.

На завершение визита планируется принять совместную декларацию министров.

Как ранее сообщалось, что в Украине ликвидируют ГФС до конца 2020 года. Со слов Дениса Шмыгаля, закрытие ГФС является фактически условием для 2 транша финансовой помощи от ЕС. Об этом премьер заявил во время визита в Брюссель.