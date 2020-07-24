Скачать
Пятница, 24.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба откроет новый корпус украинского посольства в Польше
Кулеба откроет новый корпус украинского посольства в Польше
"Жгут дома и авто": Кличко просит полицию и СБУ усилить защиту Киева
"Жгут дома и авто": Кличко просит полицию и СБУ усилить защиту Киева
Луческу хотел вернуться в Шахтер, но ему отказали
Луческу хотел вернуться в Шахтер, но ему отказали
У Поляковой длинные ноги: популярная певица предстала в коротких шортиках (Фото)
У Поляковой длинные ноги: популярная певица предстала в коротких шортиках (Фото)

Кулеба откроет новый корпус украинского посольства в Польше

Кулеба откроет новый корпус украинского посольства в Польше
18:26 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 27-28 июля осуществит рабочий визит в Республику Польша. Об этом сообщили в МИДе.

В МИДе заявили, что главная цель визита это - координация действий с польской сторонойв развитии двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Во время визита пройдут переговоры главы МИД Украины с главой МИД Республики Польша Яцеком Чапутовичем.

Также Кулеба вместе с польским коллегой примут участие в церемонии открытия нового корпуса украинского посольства в Республике Польша, где нахожится консульский отдел дипломатического представительства.

Планируется, что глава МИД проведет встречу с представителями украинской общины в Польше.

"Деоккупация Крыма": В МИД Украины разработали стратегию

Как сообщалось, 28 июля в Люблине пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств Украины, Польши и Литвы и совместное посещение ЛитПолУкрБрига имени Великого гетмана Константина Острожского.

На завершение визита планируется принять совместную декларацию министров.

Как ранее сообщалось, что в Украине ликвидируют ГФС до конца 2020 года. Со слов Дениса Шмыгаля, закрытие ГФС является фактически условием для 2 транша финансовой помощи от ЕС. Об этом премьер заявил во время визита в Брюссель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МИД, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Киевом на глазах у ребенка застрелили мужчину
02 Шмыгаль анонсировал ликвидацию ГФС до конца 2020 года: какова причина
03 Тест-гадание на любовь: что Вам уготовано судьбой?
04 Во Франции расшифровали "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ
05 В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донетчине &quot;Укравтодор&quot; завершил капремонт трех мостов
На Донетчине "Укравтодор" завершил капремонт трех мостов
На Буковине произошло землетрясение
На Буковине произошло землетрясение
Статус катастрофы: из затонувшего танкера в Одессе снова вытекла нефть
Статус катастрофы: из затонувшего танкера в Одессе снова вытекла нефть
OPPO готовится официально представить свои &quot;умные&quot; часы с Google Wear OS
OPPO готовится официально представить свои "умные" часы с Google Wear OS
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь