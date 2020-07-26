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Волкер о России: Мы видим слабую систему, видим слабого политического лидера

Волкер о России: Мы видим слабую систему, видим слабого политического лидера
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф
Бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер не считает вероятным нападение России с территории Крыма. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Не думаю, что это возможно. Конечно, Россия имеет все для этого, но это уже слишком драматичный шаг. Они прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они и решат делать какие-то дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли когда-либо произойдет", - отметил Волкер, напомнив, что РФ до сих пор ведет гибридную войну против Украины и продолжает убивать украинцев.

Волкер также отметил, что считает силовой вариант возвращения Крыма плохой идеей.  

"Считаю, что эта операция будет разрушительной и для жизни людей и для их имущества. Россия имеет очень мощную военную силу. Все это могло бы привести к конфликту и за границами Крыма, и в других частях Украины и даже в других частях Европы. Нет варианта "хорошего" военного захвата Крыма. Полагаю, вместо этого нам стоит продолжать давить на Россию. И, честно говоря, мы должны иметь терпение. Россия рано или поздно изменится. Путинизм и продолжение его власти до 2036 года - это скорее признак слабости, а не силы. Полагаю, что РФ со временем изменится. Нам надо продолжать давление и быть готовыми до этих перемен", - добавил он. 

Впрочем, Волкер добавил, что невозможно предсказать, когда произойдут эти изменения. 

"Однако мы видим слабую систему, видим слабого политического лидера. Наблюдаем упадок экономики и инфраструктуры, сокращение населения. Это сила, которая имеет много ресурсов, но все эти ресурсы они со временем теряют", - подытожил он. 

Таран: Российская агрессия остается основной проблемой региональной безопасности

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Кремль потерял все шансы на успешность нормализации незаконной оккупации Крыма.

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Россия, Оккупированный Крым, Курт Волкер.

Автор:

Телеграф
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