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"Извините, что новости не очень": Еще один нардеп сообщил, что у него коронавирус

"Извините, что новости не очень": Еще один нардеп сообщил, что у него коронавирус
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф Фото: ZN.UA
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев сообщил, что сдал позитивный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Нардеп и глава Комитета парламента по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил в своем Telegram-канале, что заразился коронавирусом.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправляться", - написал он.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай коронавируса в Верховной Раде, в частности и в провластной фракции "Слуга народа". Ранее о положительном тесте на COVID-19 сообщал нардеп Юрий Аристов. Одним из первых, кто заболел коронавирусом оказался нардеп из группы "Доверие" Сергей Шахов.

Кроме того, случаи заболевании были и в других партиях. Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщал, что заболело 15 нардепов.

Украинцы продолжают болеть коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки выявили еще 919 случаев, всего в Украине уже диагностировали более 66 тысяч.

 

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Верховная Рада, Народный депутат, Коронавирус, Даниил Гетманцев.

Автор:

Телеграф
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