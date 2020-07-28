Саакашвили предложил создать единый орган для контроля над судами

Глава исполкомитета Нацсовета реформ при Владимиер Зеленском, рассказал, что предлагается убрать множественность системы контроля судов, убрать Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Государственную судебную администрацию, а затем создать новый орган единого судебного контроля.
Также он сообщил, чем будет данный заниматься данный орган:
Ранее сообщалось, что глава контактной группы в Минске Леонид Кучма второй раз выходит из переговоров. Он сам попросил Зеленского освободить его от обязанностей.
Также сообщалось, что Польша, Литва и Украина основали формат "Люблинский треугольник", который станет важным элементом укрепления центральной Европы и Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.