В Украине сегодня выделят средства для семей военных, погибших в АТО

В Кабмине на сегодняшнем заседании планируется рассмотрение ряда вопросов, в частности, изменения в Бюджетный кодекс и выделение средств для семей, члены которых погибли в АТО и лиц, которые получили травмы во время этой операции. Об этом сообщили в Кабмине.

Кабмин на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть изменения в Бюджетный кодекс, утвердить порядок использования в 2020 году средств, предусмотренных в бюджете для выплаты субсидий, а также внести изменения в ряд постановлений правительства.

Также чиновники планируют утвердить инвестиционный и стратегический планы для государственного предприятия "Оператор рынка" на 2020-2024 годы, а также рассмотреть распоряжение о выделении средств семьям лиц, погибших в АТО и лицам, получившим инвалидность вследствие ранения или увечья во время участия в указанной операции.

Кроме того, планируется обсудить вопрос о проведении ГСЧС внеплановой проверки состояния организации работы по гражданской защите и пожарной безопасности Гослесагентства.

В блоке "разное" также предполагается выступление министра культуры Александра Ткаченко об отмене постановления Кабмина от 25 июня 2020 года об выделении средств на борьбу с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников будет исполнять функции главы украинской делегации в ТКГ после ухода с этого поста Леонида Кучмы.