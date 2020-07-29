Скачать
Среда, 29.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пойдут ли дети в школу 1 сентября: Степанов поделился делатями
Пойдут ли дети в школу 1 сентября: Степанов поделился делатями
Дожди и жара до 35°: чем удивит прогноз погоды в Украине
Дожди и жара до 35°: чем удивит прогноз погоды в Украине
Пушечный гол Малиновского в обзоре матча Парма - Аталанта (Видео)
Пушечный гол Малиновского в обзоре матча Парма - Аталанта (Видео)
29 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
29 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В Украине сегодня выделят средства для семей военных, погибших в АТО

В Украине сегодня выделят средства для семей военных, погибших в АТО
Обновлено 09:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: Кабмин
В Кабмине на сегодняшнем заседании планируется рассмотрение ряда вопросов, в частности, изменения в Бюджетный кодекс и выделение средств для семей, члены которых погибли в АТО и лиц, которые получили травмы во время этой операции. Об этом сообщили в Кабмине.

Кабмин на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть изменения в Бюджетный кодекс, утвердить порядок использования в 2020 году средств, предусмотренных в бюджете для выплаты субсидий, а также внести изменения в ряд постановлений правительства.

Также чиновники планируют утвердить инвестиционный и стратегический планы для государственного предприятия "Оператор рынка" на 2020-2024 годы, а также рассмотреть распоряжение о выделении средств семьям лиц, погибших в АТО и лицам, получившим инвалидность вследствие ранения или увечья во время участия в указанной операции.

Кроме того, планируется обсудить вопрос о проведении ГСЧС внеплановой проверки состояния организации работы по гражданской защите и пожарной безопасности Гослесагентства.

Данилов о перемирии: Мы дали противнику еще один шанс мирно уйти из нашей страны

В блоке "разное" также предполагается выступление министра культуры Александра Ткаченко об отмене постановления Кабмина от 25 июня 2020 года об выделении средств на борьбу с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников будет исполнять функции главы украинской делегации в ТКГ после ухода с этого поста Леонида Кучмы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Кабмин, Финансы, АТО.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На ходу спрыгнули в воду: В Киеве подростки катались на крыше метро
02 Данилов о перемирии: Мы дали противнику еще один шанс мирно уйти из нашей страны
03 Данилов о Кучме: Мы договаривались, что настанет определенный период, когда он должен будет уйти
04 Полезен не только при простуде: малоизвестные свойства меда
05 Какие продукты вредны для пищеварения: топ-5 вкусностей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: сколько медиков болеют коронавирусом в Украине
Коронавирус: сколько медиков болеют COVID-19 в Украине
СМИ: вакцина от коронавируса обойдется американцам в $50
СМИ: вакцина от коронавируса обойдется американцам в $50
США ввели санкции против двух финансистов ИГИЛ
США ввели санкции против двух финансистов ИГИЛ
&quot;Эмми-2020&quot;: Netflix переплюнул HBO по количеству номинаций
"Эмми-2020": Netflix переплюнул HBO по количеству номинаций
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь