"Страусиное поведение": РФ вернула Украине ноту протеста относительно "парада" в Севастополе

Факт возврата российским министерством иностранных дел ноты протеста Украины из-за проведения в оккупированном Севастополе "морского парада" свидетельствует о "страусином поведении" дипломатии РФ. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Украины.

"Мы не удивлены фактом возврата российским МИД ноты протеста Украины в связи с проведением 26 июля во временно оккупированном Севастополе так называемого "военно-морского парада" с предложением Украине "избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь является неотъемлемой частью России. Мы свыклись лишь с фактом страусиного поведения дипломатии РФ - вернуть документ, будто и не было", - отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что России стоит привыкнуть к тому, что такое её поведение не помешает официальной фиксации еще одного ее нарушения международного права, с целью его включения в ведущиеся и будущие дела против РФ касаемо продолжающейся вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины 28 июля направило ноту протеста МИД РФ из-за военного парада в Севастополе.

Украина потребовала от РФ немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации полуострова.