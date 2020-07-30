Юмориста хотят выдвинуть кандидатом в одесские мэры

Фракция "Слуга народа" может выдвинуть Олега Филимонова кандидатом в мэры Одессы.

"Слуга народа" на съезде ориентировочно 21 августа выдвинет своих кандидатов на должности городских голов областных центров.

Об этом проинформировала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Ориентировочно 21 августа, но не позднее 22 августа, мы проведем партийный съезд. Основная его юридическая цель - это выдвинуть кандидата по 208 округу в Черниговской области. Довыборы там состоятся в один день с местными выборами, то есть 25 октября. И решение о выдвижении принимает именно съезд партии", - сказала Кравчук.

Депутат добавила, что партия на съезде также хочет представить команды, кандидатов в мэры областных центров.

"Юридически областные конференции уже состоятся в сентябре. Но мы считаем, что надо иметь хороший публичный медийный старт для наших кандидатов. И собственно с 5 сентября стартует официальная кампания. Мы понимаем, что много будет вторых туров, до середины ноября мы будем находиться в этом избирательном процессе. Я считаю, что есть хорошие шансы фактически во всех городах - это уже зависит от активности, от грамотных кампаний, которые будут проводить наши штабы", - отметила Кравчук.

Она также отметила, что в августе - начале сентября будут презентации региональных стратегий перед местными выборами.

Кроме того, Кравчук подтвердила, что юморист Олег Филимонов рассматривается как вероятный кандидат в мэры Одессы от партии "Слуга народа".

"Он рассматривается, я так понимаю, является одним из кандидатов. Точно имели намерение другие кандидаты и были другие кандидаты. Я думаю, что в таком случае это могла бы быть очень креативная кампания, она бы точно была нестандартная", - сказала Кравчук.

Политик добавила, что проводить стандартную политическую кампанию в случае, если у действующего мэра поддержка более 60%, "не очень будет эффективно".