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Выход Козака из ТКГ: Кравчук считает, что это "не решение"

Выход Козака из ТКГ: Кравчук считает, что это "не решение"
17:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Заменивший Кучму представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Кравчук отреагировал на решение Козака о выходе из переговоров по Донбассу.

Письмо заместителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о желании выйти из переговоров с Андреем Ермаком - это предложение, однако оно не является решением.

Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в интервью "Суспільному". 

"Я не знаю, есть ли право у Козака, как и  у Кравчука, как и у Ермака, говорить за всю Россию или за всю Украину. Если это скажет Путин или Зеленский – это уже решение государства. У Козака есть возможность в демократической стране высказать свое мнение. Но он нужен лишь для того, чтобы на основе "минских" решений формулировать какие-то предложения и подать их российским властям", - заявил он.

Новый глава контактной группы Кравчук рассказал, в чем заключается его миссия

По словам дипломата, если данное решение одобрит власть, в частности президент, лишь тогда оно будет подкреплено на внешнеполитическом уровне.

"Решение Козака - это предложение, а не решение", -подытожил Кравчук.

Напомним, вчера, 30 июля, глава украинского государства Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой делегации в Трехсторонней контактной группе.

Во фракции "За жизнь" считают, что замена руководителя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе с второго президента Украины Леонида Кучмы на его предшественника Леонида Кравчука никак не изменит политических решений по урегулированию войны на Донбассе.

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Все по теме:

Леонид Кравчук, Донбасс, Дмитрий Козак, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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