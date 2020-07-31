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Кулеба пообщался со своим белорусским коллегой

Кулеба пообщался со своим белорусским коллегой
21:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем, во время которого пригласил главу МИД Беларуси на встречу министров Люблинского треугольника. Собеседники также обсудили ситуацию вокруг задержания российских боевиков, информирует пресс-служба МИД Украины.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем. Собеседники обсудили ситуацию вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков", - сообщили в пресс-службе.

Так, отмечается, что глава украинского ведомства во время разговора поблагодарил за оперативную передачу белорусской стороной списка задержанных лиц и заверил о его тщательной проработки компетентными органами Украины.

"Беларусь и Украина являются не просто партнерами, но и соседями и друзьями. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности", - отметил Кулеба.

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Глава МИД Украины также проинформировал белорусского коллегу о начале инициативы трех стран "Люблинский треугольник" и пригласил в Киев в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши, информирует пресс-служба.

"Руководители МИД договорились о проведении в ближайшее время политических консультаций на уровне заместителей министра. Ожидается, что в ходе переговоров стороны уделят внимание вопросам подготовки к официальному визиту в Республику Беларусь Президента Украины и проведению Третьего форума регионов Украины и Беларуси, (8-9 октября 2020 года в Гродно)", - заявили в министерстве.

Сегодня Офис генпрокурора проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на Востоке Украины.

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Так, 29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер".

Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси из 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.

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Все по теме:

Беларусь, МИД, МИД Украины, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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