Украина и Беларусь договорились усилить пограничный контроль

Минск и Киев также договорились об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами.

Украинская и белорусская стороны договорились об усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах после задержания боевиков российской частной военной компании "Вагнер" под Минском.

Об этом сообщает МИД Беларуси по результатам встречи представителей ведомства с исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петром Врублевским.

"С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия украинского гражданства у некоторых из них, у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", - проинформировали в пресс-службе МИД Беларуси.

"Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании, с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", - подчеркнули в МИД.

Как сообщалось, утром 29 июлю под Минском были задержаны 32 боевика частной военной компании Вагнера. Еще одного наемника задержали в Гомелевской области.

Как сообщили белорусские источники, боевики прибыли в страну с целью дестабилизации ситуации в стране.

Позже стало известно, что часть боевиков ранее воевала на Донбассе на стороне террористов.

Вечером, 29 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко созвал заседание Совета безопасности и поручил обратиться в российские госорганы за разъяснением.

В связи с задержанием "вагнеровцев", МИД Беларуси пригласил послов Украины и РФ на совещание.