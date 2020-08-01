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Кулеба объяснил, почему не комментирует протесты в Хабаровске
Кулеба объяснил, почему не комментирует протесты в Хабаровске
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Кулеба объяснил, почему не комментирует протесты в Хабаровске

Кулеба объяснил, почему не комментирует протесты в Хабаровске
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал почему Киев не комментирует проходящие протесты в российском Хабаровске.

"У меня нет проблем с комментированием того, что происходит в Российской Федерации, если это непосредственно связано с украинскими интересами. И ключевое ударение на "непосредственно", - рассказал глава МИД в интервью Главкому

Он напомнил, что на днях был объявлен приговор историку Юрию Дмитриеву, который занимается исследованием трагедии в Сандармохе, где было расстреляно украинское Возрождение (1920-30-е года). 

"Я это прокомментировал непосредственно, так как это касается Украины, истории, ее утаивание и утаивание фактов Красного террора", - сказал он. 

На уточнение журналистов, что в Хабаровском крае живет много этнических украинцев, Кулеба указал, что надо быть активными, но и сохранять здравый смысл.  

"Если я буду считать критерием для комментирования потенциальное украинское происхождение жителей Хабаровского края, то тогда, в принципе, мы должны заявить права на республику Зеленый Клин и требовать возвращения на территорий, исторически заселенных украинцами. То есть я за то, чтобы быть проактивными, но и за то, чтобы сохранять как-нибудь здравый смысл в этом вопросе", - подытожил Кулеба.

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Напомним: Сергей Фургал известный бизнесмен из Хабаровского края. В политику пришел в 2005 году.  Был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В 2018 году на выборах с большим преимуществом победил представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта.

9 июля Фургала задержали и доставили в Москву. Он подозревается в убийстве двух бизнесменов, а также в покушениях на убийство, совершенных в 2004-2005 годах.

После его задержания в Хабаровске начались многотысячные акции протеста. 

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Все по теме:

Россия, МИД, Хабаровск, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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