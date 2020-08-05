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В Украине вновь хотят запретить партию "Слуга народа"

В Украине вновь хотят запретить партию "Слуга народа"
Обновлено 02:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В Окружной административный суд Киева поступил иск к Министерству юстиции Украины относительно аннуляции регистрационного свидетельства политической партии "Слуга народа".

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста касаемо невыполнения положения Закона "О политических партиях в Украине" и определенной части Положения о Министерстве юстиции, которая состоит в невыполнении обращения в суд относительно аннуляции свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа". Также истец просит ОАСК обязать Министерство юстиции предпринять действия, которые состоят в выполнении обращения в суд по поводу аннуляции соответствующего регистрационного свидетельства", - передает пресс-служба ОАСК

В настоящее время суд решает вопрос об открытии дела по данному обращению. 

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Данные об истце в суде не разглашают.

Напомним, 31 января в ОАСК уже поступало аналогичное обращение

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Все по теме:

Суд, Слуга народа, ОАСК.

Автор:

Телеграф
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