В Украине вновь хотят запретить партию "Слуга народа"

В Окружной административный суд Киева поступил иск к Министерству юстиции Украины относительно аннуляции регистрационного свидетельства политической партии "Слуга народа".

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста касаемо невыполнения положения Закона "О политических партиях в Украине" и определенной части Положения о Министерстве юстиции, которая состоит в невыполнении обращения в суд относительно аннуляции свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа". Также истец просит ОАСК обязать Министерство юстиции предпринять действия, которые состоят в выполнении обращения в суд по поводу аннуляции соответствующего регистрационного свидетельства", - передает пресс-служба ОАСК.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии дела по данному обращению.

Данные об истце в суде не разглашают.

Напомним, 31 января в ОАСК уже поступало аналогичное обращение.