В Антикоррупционном суде вспышка коронавируса

Коронавирус выявили у пяти сотрудников ВАКС. 14 дел сняты с рассмотрения.

В Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда зафиксировали 5 случаев коронавируса.

Об этом в среду, 5 августа, сообщает пресс-служба суда.

"По состоянию на 5 августа пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сообщили, что тест на COVID-19 является положительным", - говорится в сообщении.

В целях обеспечения безопасности посетителей и работников суда, недопущения распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, посетители допускаются в здание суда исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

Кроме того, Апелляционная палата ВАКС сообщила, что было снято с рассмотрения 14 дел, которые должны были рассматриваться 5 августа, в связи с пребыванием некоторых судей из состава судебных коллегий на больничном.

Как сообщалось, в Украине сегодня очередной антирекорд по суточному заражению. 1271 человек заболел за минувшие сутки. В столице выявили 150 новых случаев болезни.