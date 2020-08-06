На Банковой рассказали, чего ждут от "нормандской встречи"

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23:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Глава Офиса президента Владимира Зеленского хотят от встречи в "нормандском формате" конкретных договоренностей.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак ожидает, что встреча в нормандской формате должна продолжить диалог и достичь договоренностей о следующих шагах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Для нас очень важно продолжать диалог. И встреча в нормандской формате должна стать встречей, которая (диалог - ред.) продолжит, и мы ожидаем, что на ней будет достигнута действительно конкретная договоренность о следующих шагах", - сказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Он отметил, что они с Президентом Украины Владимиром Зеленским приехали посмотреть, как и что происходит на Донбассе во время режима тишины, услышать наших воинов, как они к этому относятся и услышать наших граждан.

"Могу сказать, что у всех очень приподнятое настроение, все поддерживают этот режим тишины", - сказал Андрей Ермак.

Он добавил, что сейчас украинская власть сформировала очень мощную команду, и это будет способствовать мирному урегулированию на Донбассе.

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"Сегодня Украина доминирует в Минском формате, Украина доминирует в нормандской формате. Мы создали конструкцию, которая дает возможность всему миру увидеть, что Украина делает все необходимое, и, безусловно, это приведет к результату, а если нет - все увидят, кто не хочет мира", - сказал Андрей Ермак.

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Германия, Украина, Франция, ФРГ, Россия, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Андрей Ермак, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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