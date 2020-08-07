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Криклий: в Мининфраструктуры подготовили законопроект о работе такси

Криклий: в Мининфраструктуры подготовили законопроект о работе такси
Обновлено 16:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
В Мининфраструктуры подготовили законопроект, который будет регулировать работу таксистов - он, в частности, предусмотрит возможность ведения деятельности в сфере перевозок пассажиров по заказу на основе патента. Об этом заявил в Фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Незаконные перевозки

По его словам, в документе учтены все недостатки законодательства, по которым за рынком пассажирских перевозок отсутствует надлежащий контроль. "Сейчас в Украине работает много служб такси. По последним подсчетам, количество людей, осуществляющих перевозки пассажиров на такси, достигает 220 тысяч, что составляет 1,1% от экономически активного населения страны.

При этом, львиная доля перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. Их количество достигает 98%.

Ежегодный оборот рынка внутренних перевозок на такси и легковыми автомобилями на заказ составляет около 40 млрд гривен в год. За все время существования служб такси бюджет Украины недополучал огромные средства и продолжает испытывать дефицит. Новый законопроект должен исправить эту ситуацию и вывести пассажирские перевозки из тени", - написал он.

Что изменится

В частности, законопроект предусматривает отмену лицензирования для внутренних перевозок пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ и замену его на уведомление о начале такой деятельности. Также предусматривается возможность ведения деятельности в сфере перевозок пассажиров по заказу на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год. В Мининфраструтуры рассчитывают, что бюджет может получить около 800 млн грн в год от обеспечения поступлений налогов и сборов от ведения такой деятельности. Также документом предусматривается обязательное личное страхование от несчастных случаев на транспорте (заключается или с автомобильными перевозчиками, или с провайдерами информационных услуг по организации перевозок)

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Требования к перевозчикам

К перевозчикам планируют установить следующие требования: обязательная медицинская справка и сервисная книжка для автомобильного индивидуального перевозчика; автомобильным индивидуальным перевозчиком не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за отдельные преступления. Кроме этого, планируется создать реестр автомобильных перевозчиков и реестр провайдеров информационных услуг. Контролировать соблюдение законодательства перевозчиками будет "Укртрансбезопасность".

ПДД и штрафы

  • 29 июля 2020 года любителям быстрой езды пригрозили дополнительными медицинскими проверками.
  • С 1 июня 2020 года в Украине начала работать система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
  • Водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, начали приходить «письма счастья».
  • По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в Киеве камеры автофиксации за 8 минут зафиксировали 262 случая превышения скорости.

Ранее, в столице через 2 недели начнутся работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец". Кроме того, в Киеве продолжаются работы по строительству метро на Виноградарь. Об этом во время брифинга сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

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Украина, Мининфраструктуры, Владислав Криклий.

Автор:

Телеграф
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