Авиакатастрофа в Индии: Кулеба выразил соболезнования

"Глубоко опечален трагической катастрофой рейса Air India Express IX1344 при посадке в индийском аэропорту в индийском Кожикоде - аэропорт Каликут, что привело к многочисленным жертвам. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал Кулеба.

Deeply saddened by the tragic accident of Air India Express flight #IX1344 upon landing at Indian Kozhikode-Calicut Airport, which led to numerous casualties. My sincere condolences to families & close ones of the victims. I wish those injured to recover soon. @DrSJaishankar

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 8, 2020