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Авиакатастрофа в Индии: Кулеба выразил соболезнования

Авиакатастрофа в Индии: Кулеба выразил соболезнования
Обновлено 19:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью людей в связи с крушением самолета в аэропорту города Кожикоде на юге Индии.

"Глубоко опечален трагической катастрофой рейса Air India Express IX1344 при посадке в индийском аэропорту в индийском Кожикоде - аэропорт Каликут, что привело к многочисленным жертвам. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал Кулеба.

 

Согласно данным индийских СМИ в аварии, во время посадки самолета в аэропорту на юге Индии, погибло не менее 20 человек, включая двух пилотов, еще около 150 получили травмы.  

Самолет авиакомпании Air India, следовавший рейсом Дубай-Кожикоде (штате Керала), совершил жесткую посадку в пятницу 7 августа. Из-за обильного дождя взлетно-посадочная полоса стала скользкой, поэтому самолет не смог вовремя остановиться. Его вынесло за пределы ВПП, где произошло столкновение с кирпичной стеной. 

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Самолет от удара развалился на две части. На борту находилось около двухсот человек. 

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Все по теме:

Авиакатастрофа, Индия, МИД, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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