Авиакатастрофа в Индии: Кулеба выразил соболезнования

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью людей в связи с крушением самолета в аэропорту города Кожикоде на юге Индии.

"Глубоко опечален трагической катастрофой рейса Air India Express IX1344 при посадке в индийском аэропорту в индийском Кожикоде - аэропорт Каликут, что привело к многочисленным жертвам. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал Кулеба.

Deeply saddened by the tragic accident of Air India Express flight #IX1344 upon landing at Indian Kozhikode-Calicut Airport, which led to numerous casualties. My sincere condolences to families & close ones of the victims. I wish those injured to recover soon. @DrSJaishankar — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 8, 2020

Согласно данным индийских СМИ в аварии, во время посадки самолета в аэропорту на юге Индии, погибло не менее 20 человек, включая двух пилотов, еще около 150 получили травмы.

Самолет авиакомпании Air India, следовавший рейсом Дубай-Кожикоде (штате Керала), совершил жесткую посадку в пятницу 7 августа. Из-за обильного дождя взлетно-посадочная полоса стала скользкой, поэтому самолет не смог вовремя остановиться. Его вынесло за пределы ВПП, где произошло столкновение с кирпичной стеной.

Самолет от удара развалился на две части. На борту находилось около двухсот человек.