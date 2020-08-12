Как попасть в Украину из оккупированного Крыма: В Кабмине изменили условия самоизоляции

"Проектом документа предусматривается уточнить условия самоизоляции для граждан Украины и членов их семей.
В частности, самоизоляция прекращается автоматически в случае получения отрицательного результата тестирования на острую респираторную болезнь COVID-19 методом ПЦР, которое проведено после выезда с временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь", - сказал на заседании первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.
Он также сообщил, что принятое постановление отменит обязательную самоизоляцию в отношении абитуриентов и лиц, зачисленных на обучение в учреждения образования, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и г. Севастополя - "с целью вступления, подачи документов в учреждения образования на подконтрольной украинскому правительству территории Украины и/или начала обучения, для решения вопросов, связанных с началом обучения".
Абитуриенты и будущие студенты имеют право на выезд с временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя и на въезд самостоятельно или в сопровождении законного представителя.
Напомним, в Кабмине временно прекратили работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.. Севастополя и выезда из нее. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.