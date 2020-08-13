Разумков не считает, что в "монобольшинстве" отсутствует единство

В парламенте имеется много проектов законов, за которые не голосовало монобольшинство, но это не значит, что депутаты не имеют единства и не свидетельствует о наличии противоречий с Кабмином. Такое мнение высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью DW.

"Я считаю, что это наоборот демонстрирует понимание процессов в парламенте и ответственности, которая лежит на народных депутатах за принятие того или иного решения", — сказал Разумков.

Комментируя анализ Комитета избирателей Украины, что Верховная Рада поддержала всего 4% правительственных законодательных инициатив, спикер парламента отметил, что это не означает, что между ветвями власти есть противоречие.

"Я так думаю, речь идет о тех 4% (законопроектов, - ред.), которые не были рассмотрены Верховной Радой, а не были рассмотрены и отклонены, то есть имеется в виду немного другое. Если мы говорим в целом о законопроектах, которые принимаются Верховной Радой Украины, на самом деле, многие инициативы являются общими и с представителями Кабинета министров Украины, с профильными министерствами, но они вносятся народными депутатами Украины. Это в достаточно большой степени ускоряет процесс рассмотрения", — пояснил Разумков.

Напомним, Национальное агентство по противодействию коррупции обратилось к президенту Владимиру Зеленскому из-за подписанного ним закона об игорном бизнесе. В агентстве подчеркивают, что внедрение закона в его нынешней редакции приведет к появлению многочисленных коррупционных схем, кроме того он содержит два противоречащих друг другу положения.