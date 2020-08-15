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Климкин о выдаче "вагнеровцев" России: Это пощечина всем украинцам

Климкин о выдаче "вагнеровцев" России: Это пощечина всем украинцам
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает выдачу Беларусью боевиков ЧВК "Вагнера" России "пощечиной всем украинцам".

"Передача боевиков ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе, в РФ, является нарушением международного права и аморальным шагом. Это пощечина всем украинцам и Украине как государству. Должны достойно и жестко ответить", - написал Климкин в Twitter.

Также он поделился прогнозом, относительно дальнейшего развития ситуации в Беларуси.  

"В Беларуси есть разные сценарии, но статуса-кво уже не будет. Жестокость против протестующих не только вне политики, но и вне рамок морали, этому нет прощения. Белорусы не верят в результаты выборов, нужны новые, свободные и честные под беспристрастным международным контролем", - написал он. 

5 августа Лукашенко поговорил с Зеленским по телефону. Лидер двух государств обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Минске боевиков российской частной военной компании "Вагнера". 

6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и России.

Зеленский о выдаче "вагнеровцев" России: Последствия этого решения будут трагическими

14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены в Российскую Федерацию.

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Все по теме:

Россия, Беларусь, Павел Климкин, ЧВК "Вагнер".

Автор:

Телеграф
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