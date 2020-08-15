Климкин о выдаче "вагнеровцев" России: Это пощечина всем украинцам

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает выдачу Беларусью боевиков ЧВК "Вагнера" России "пощечиной всем украинцам".

"Передача боевиков ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе, в РФ, является нарушением международного права и аморальным шагом. Это пощечина всем украинцам и Украине как государству. Должны достойно и жестко ответить", - написал Климкин в Twitter.

Передача бойовиків ЧВК Вагнера, що воювали на Донбасі, до РФ, є порушенням міжнародного права та аморальним кроком. Це ляпас всім українцям та Україні як державі. Маємо гідно та жорстко відповісти. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 15, 2020

Также он поделился прогнозом, относительно дальнейшего развития ситуации в Беларуси.

"В Беларуси есть разные сценарии, но статуса-кво уже не будет. Жестокость против протестующих не только вне политики, но и вне рамок морали, этому нет прощения. Белорусы не верят в результаты выборов, нужны новые, свободные и честные под беспристрастным международным контролем", - написал он.

У Білорусі є різні сценарії, але статус-кво вже не буде. Жорстокість проти протестуючих не тільки поза політикою, а й поза рамками моралі, цьому немає вибачення. Білоруси не вірять у результати виборів, потрібні нові, вільні та чесні під неупередженим міжнародним контролем. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 15, 2020

5 августа Лукашенко поговорил с Зеленским по телефону. Лидер двух государств обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Минске боевиков российской частной военной компании "Вагнера".

6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и России.

14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК "Вагнера" были возвращены в Российскую Федерацию.