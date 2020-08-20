Развитие сел: Зеленский потребует от Кабмина госпроект

Владимир Зеленский предложит Кабмину разработать государственный подход к развитию сел и маленьких городков. Об этом Президент сказал во время общения со СМИ на Херсонщине.

"Я бы хотел поставить задачу правительству, чтобы они подготовили нам принципиальный государственный подход к селам, к маленьким городкам", - отметил Президент.

Он также пообещал обсудить с и.о. министра образования вопрос об образовании в селах.

В то же время глава государства выразил мнение, что министры должны ездить по регионам, проводить там заседания и изучать проблемы на местах.

"Я буду очень серьезно говорить с правительством, настойчиво, и я уверен, что мы возьмем это в качестве примера, чтобы правительство, чтобы министры ездили, проводили заседания в регионах Украины и без стратегических выводов для того или иного региона не возвращались в столицу", - заявил Президент.

Ранее, Президент отметил, что временно оккупирован Россией Крым вернется в состав Украины

Также сообщалось, что Владимир Зеленский очень доволен работой первого президента Леонида Кравчука в ТКГ по Донбассу. Об этом Зеленский сказал в четверг журналистам во время поездки в Херсонскую область.