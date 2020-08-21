Зеленский показал, как умеет играть в баскетбол (Видео)

Президент бросил баскетбольный мяч в кольцо в спортивном зале школы-интерната.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором он забросил баскетбольный мяч в кольцо в спортзале школы-интерната в Николаеве.

"Проверил санаторную школу-интернат в Николаеве. Здесь и ремонт, и хорошо оборудованы профессиональные и реабилитационные классы, и спортзалы, и даже бассейн. Нам точно надо беречь такие заведения!", - написал Владимир Зеленский в своем Фейсбук.

На опубликованном видео видно, как он с разбега забрасывает баскетбольный мяч из-под кольца в школьном спортзале.

Напомним, сегодня, 21 августа, президент Украины был с рабочей поездкой в Николаевской области. Он встретился с представителями предприятий морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли среди прочего обсуждался вопрос строительства объездной дороги в Витовском районе.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский считает, что футбол может помочь в единении нации.