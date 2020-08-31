Ивано-Франковск просит Зеленского отменить усиление карантина

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского горсовета.
В горсовете считают, что ограничения, которые вводятся в красной зоне, нарушают конституционные права и свободы жителей города. Решение госкомиссии по чрезвычайным ситуациям о том, что Ивано-Франковск относится к красной зоне, депутаты назвали безосновательным.
Критику депутатов вызвал критерий отнесения к красной зоне, по которому оценивается заполненность больниц первой волны для пациентов с COVID-19. Они настаивают, что для Ивано-Франковска этот показатель "не является до конца объективным", поскольку в больницы города везут заболевших из других мест.
Депутаты горсовета просят отменить решение об отнесении Ивано-Франковска к красной зоне, отменить решение Кабмина об усиленных карантинных мерах на территориях со значительным распространением коронавируса и пересмотреть методику введения карантина.
27 августа Ивано-Франковск был отнесен к красной карантинной зоне.
Сегодня у здания Ивано-Франковской ОГА сотни людей протестовали против усиления карантина.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 31 августа лабораторно подтвердили 121 215 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки выявили еще 2 141 нового больного.
Как сообщалось, с сегодняшнего дня в Украине обновлены карантинные зоны. В "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попало 10 городов и 11 районов. Большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах.