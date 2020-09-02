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Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые рассказала о своем состоянии

Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые рассказала о своем состоянии
Обновлено 13:50 Сегодня Телеграф Фото: facebook
По словам Тимошенко, до полного выздоровления ей "еще далеко".

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заболела коронавирусом, впервые рассказала о состоянии своего здоровья.

"Сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хоть до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала Тимошенко в своем Facebook.

По ее словам, "почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности". "Я хочу поблагодарить всех, кто меня лечил, кто молился за мое здоровье, кто в первые минуты беды бросился на помощь, передавая лекарства, советы по лечению, спасительные предложения. Все это было вовремя, нужно и все это помогло мне бороться с этой бедой", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, о заболевании Тимошенко коронавирусом стало известно 23 августа. Накануне СМИ сообщили, что ее подключили к аппарату ИВЛ. Позже сообщалось, что Тимошенко в критическом состоянии.

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Все по теме:

Юлия Тимошенко, Батькивщина, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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