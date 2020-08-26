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COVID-19: Юлия Тимошенко в критическом состоянии

COVID-19: Юлия Тимошенко в критическом состоянии
10:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Соратник Юлии Тимошенко рассказал о состоянии здоровья лидера партии "Батькивщина".

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, подхватившая COVID-19, находится в тяжелом состоянии, однако к аппарату искусственной вентиляции легких ее не подключали.

Об этом поведал нардеп Вадим Ивченко в прямом эфире телеканала "Украина 24".

"То, что ее подключили к аппарату - это неправдивая информация", - рассказал Ивченко.

Он также рассказал о самочувствии Тимошенко.

"Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ", - заявил нардеп.

Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 110 тысяч

Напомним, в воскресенье, 23 августа, СМИ начали массово сообщать о выявлении коронавируса у Юлии Тимошенко. Позже эта информация подтвердилась. Вместе с депутатом заболевание подхватили и члены ее семьи - муж Артур Чечеткин и дочь Евгения.

Вчера сообщалось, что актриса телепроектов "Вечерний квартал" и "Женский квартал" Елена Кравец заболела коронавирусом.

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Все по теме:

Верховная Рада, Юлия Тимошенко, Коронавирус, Вадим Ивченко, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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