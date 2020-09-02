"Люблинский треугольник": Кулеба рассказал о преимуществах сотрудничества

"Как раз завершил разговор со своим новым польским коллегой, который заверил меня в том, что он безусловно поддерживает дальнейшее развитие "Люблинского треугольника".
Мы с ним поговорили о том, какие будут наши следующие шаги", - сказал Кулеба.
По его словам, министры обсудят это с литовским коллегой.
"Хочу сказать главное: что у "Люблинского треугольника" огромный потенциал, во-первых, стать важным форматом регионального сотрудничества, во-вторых - способствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины", - заявил министр.
Ранее, Кабмин одобрил соглашение о сотрудничестве с ЕС в сфере ядерной безопасности.
Также сообщалось, что Украина протестует против нарушения прав человека и преследования своих граждан в аннексированном Крыму и прилагает усилия для освобождения всех политзаключенных Кремля и пленных.