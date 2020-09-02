"Люблинский треугольник": Кулеба рассказал о преимуществах сотрудничества

У "Люблинского треугольника" есть потенциал стать важным форматом регионального сотрудничества, а также способствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины. Об этом ообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Как раз завершил разговор со своим новым польским коллегой, который заверил меня в том, что он безусловно поддерживает дальнейшее развитие "Люблинского треугольника".

Мы с ним поговорили о том, какие будут наши следующие шаги", - сказал Кулеба.

По его словам, министры обсудят это с литовским коллегой.

"Хочу сказать главное: что у "Люблинского треугольника" огромный потенциал, во-первых, стать важным форматом регионального сотрудничества, во-вторых - способствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины", - заявил министр.

Ранее, Кабмин одобрил соглашение о сотрудничестве с ЕС в сфере ядерной безопасности.

Также сообщалось, что Украина протестует против нарушения прав человека и преследования своих граждан в аннексированном Крыму и прилагает усилия для освобождения всех политзаключенных Кремля и пленных.