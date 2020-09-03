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Туск рассказал, как Лукашенко в 2014 году хотел стать главой украинско-белорусского союза

Туск рассказал, как Лукашенко в 2014 году хотел стать главой украинско-белорусского союза
Обновлено 00:14 Сегодня Телеграф Европейская правда
Экс-президент Европейского совета Дональд Туск рассказал, что Александр Лукашенко в 2014 году предлагал создать украинско-белорусский союз, который он бы возглавил.

"Помню, я не говорил об этом раньше, так сложилось, когда Минск занимался чем-то вроде посредничества между Евросоюзом, Россией и Украиной в те самые жаркие дни кризиса в Украине. Лукашенко мне тогда позвонил, я был еще премьер-министром, и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств" - сказал Туск в интервью польскому порталу Onet.

Он добавил, что такое предложение прозвучало весной 2014 года.

По словам Туска, Лукашенко тогда намекал, что это единственный способ остановить Россию в ее агрессивных намерениях.

"Не из-за заботы об Украине, а из-за страха потерять власть. Все тогда боялись, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которого могла стать не только Украина, но и Беларусь. И это могло означать и его конец" - отметил Туск.

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"Лукашенко был, есть и будет всегда на своей стороне. Скорее всего, он тогда прощупывал, насколько широкое поле для его игры. Но надо признать, что в украинском деле он сыграл в любом случае позитивную роль, независимо от того, какими были его мотивы", - добавил он.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

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Все по теме:

Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Дональд Туск.

Автор:

Телеграф
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