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Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате: детали

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате: детали
Обновлено 18:56 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский выступит 23 сентября на Генеральной ассамблее ООН, которая в этом году пройдет в онлайн-формате.

"Несмотря на пандемию коронавируса в мире и отмену большого количества мероприятий, Генеральная Ассамблея ООН состоится в онлайн-формате.

В частности, в настоящее время ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября.

Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, оно состоится во второй половине дня", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Ранее, политик сконцентрировал внимание на том, что мир на Донбассе должен быть достигнут на украинских условиях.

Также сообщалось, что нардеп от "Батькивщины" Валентин Наливайченко поддержал лидера Радикальной партии Олега Ляшко, которого выдвинули кандидатом в народные депутаты по 208 округу.

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Украина, ООН, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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