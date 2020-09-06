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Кулеба о событиях в Беларуси: Наша задача - не лозунг говорить, а конкретными действиями защищать свою страну

Кулеба о событиях в Беларуси: Наша задача - не лозунг говорить, а конкретными действиями защищать свою страну
Обновлено 16:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обозначил основную задачу его ведомства на фоне событий, происходящих в Беларуси.

"Я считаю вообще постановку вопроса сужения всей проблемы к "легитимный" или "нелегитимный" глубоко ошибочной", - сказал Кулеба в интервью "Радио Свобода".

Также он назвал "драматическими процессами в Беларуси" интенсификацию создания союзного государства, то есть сверхгосударственного образования, которое Россия и Беларусь договорились создать еще в конце 1990-х годов, но которое до сих пор оставалось на бумаге.

"Вопрос не в этом. Выйти и сказать лозунг "Мы не признали Лукашенко", а выйти и сказать, что "признали Лукашенко", - это примитивизация процесса. Наша задача - не лозунг говорить, а конкретными действиями защищать свою страну. У нас 1084 километра общей границы с Беларусью. У нас бесконечное количество родственных связей. У нас куча граждан Украины на территории Беларуси. У нас глубоко связаны экономики. Пять миллиардов долларов товарооборот. По некоторым товарным позициям экспорт из Беларуси в Украину является критически важным для нашего государства. Я должен заботиться об этих вопросах", - добавил Кулеба.

Кулеба о дальнейших отношениях с Беларусью: Если тебя бьют, ты всегда должен ударить в ответ

По его словам, задача Украины - пережить минимальное негативное влияние от событий в Беларуси.

Напомним, силовики перекрыли проспект Независимости в Минске.

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Беларусь, Минск, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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