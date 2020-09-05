Кулеба о дальнейших отношениях с Беларусью: Если тебя бьют, ты всегда должен ударить в ответ

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Беларусь в ведении "недружественной политики".

"Очевидно, что отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими они были до этого. И не только из-за массовых и системных нарушений прав человека в Беларуси, но и из-за решения по "вагнеровцам", потому что Украина во всем, оказывается, виновата. То есть Россия реально начинает там заводить своих специалистов, а обвиняют Украину. Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть. Моя политика в дипломатии всегда очень проста: если тебя бьют, ты всегда должен ударить в ответ ", - заявил Кулеба в эфире телеканала "Прямой".

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

5 сентября в центре Минска прошла очередная акция протеста под названием "Женский марш мира".

На фоне этого доверенное лицо лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской и член президиума координационного совета Вольга Ковалькова покинула страну и сейчас находится в Польше.