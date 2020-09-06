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"Это фантасмагория": Кулеба прокомментировал идею Лукашенко о "союзном государстве" Украины и Беларуси

"Это фантасмагория": Кулеба прокомментировал идею Лукашенко о "союзном государстве" Украины и Беларуси
Обновлено 19:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба рассказал, в каком случае идея о "союзном государстве", предложенная президентом Беларуси Александром Лукашенко, может быть реализована.

"Та идея, которую он (президент Беларуси Александр Лукашенко - ред.) высказал - это фантасмагория. Мне очень трудно представить это "союзное государство". Не потому, что я не представляю Беларусь как очень близкую страну, а потому, что я не понимаю, для чего нам для этого "союзное государство", - сказал Кулеба в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Украина порвала с "союзным" прошлым и различными его вариациями.

"Я думаю, единственный шанс реализовать идею Лукашенко - это если и Украина и Беларусь, наконец, станут членами Европейского Союза. Но для Украины это сейчас более реальная возможность, чем для Беларуси", - добавил Кулеба.

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Как сообщалось ранее, экс-президент Европейского совета Дональд Туск рассказал, что Александр Лукашенко в 2014 году предлагал создать украинско-белорусский союз, который он бы возглавил.

По словам Туска, Лукашенко тогда намекал, что это единственный способ остановить Россию в ее агрессивных намерениях.

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Все по теме:

Украина, Беларусь, МИД, Александр Лукашенко, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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