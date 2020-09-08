Кулеба: У нас с Россией две войны

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что нарушением перемирия на Донбассе Россия повышает ставки накануне встречи советников лидеров стран "нормандского формата".

"У нас с Россией две войны - одна горячая вооруженная, другая - дипломатическая. У меня есть стойкое впечатление, что вчера и сегодня шаг сделала российская "партия вооруженной войны". Очевидно, что это происходит накануне начала предвыборной кампании в Украине и накануне встречи советников и министров (в "нормандском формате", - ред.), потому что это повышение ставок, это изменение атмосферы, изменение тех вопросов, которые мы должны обсуждать, потому что мы снова вынуждены откатиться в вопросе безопасности", - сказал Кулеба в эфире Свободы слова на ICTV.

Кулеба также добавил, что гибель украинских военных в последние дни из-за обстрелов со стороны оккупантов не ставит крест на встрече советников глав государств стран нормандской четверки.

Глава МИД также сообщил, что не смог обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым провокации боевиков, поскольку тот уехал в командировку.

Как сообщалось, российские оккупационные войска 6 сентября дважды нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью, еще один боец был ранен.