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Украина и Малайзия обсудили перспективные сферы сотрудничества: детали

Украина и Малайзия обсудили перспективные сферы сотрудничества: детали
Обновлено 18:33 Сегодня Телеграф Фото: МИД
Развитие всестороннего сотрудничества с Малайзией является одним из приоритетов министерства иностранных дел Украины. Об этом шла речь 8 сентября во время встречи замглавы МИД Украины Евгения Енина с послом Малайзии в Украине Дато Раджа Реза Раджа Заиб Шахом.

"Стороны высоко оценили существующий уровень украинско-малайзийского сотрудничества и отметили необходимость дальнейшего развития всестороннего сотрудничества в перспективных сферах, в частности в аэрокосмической и образовательной", - сообщили в МИД.

По информации пресс-службы, в этом контексте сотрудники договорились продолжить поиск эффективных форм и путей обеспечения развития двустороннего сотрудничества на фоне пандемии COVID-19 с целью активизации межправительственных механизмов двустороннего сотрудничества, а также реализации совместных проектов в вышеупомянутых сферах.

Ранее, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку встречи советников "нормандской четверки". Она запланирована на 11 сентября.

Также сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нарушение режима тишины на Донбассе, который длился 42 дня, заявив, что Россия должна придерживаться договоренностей, достигнутых на уровне Трехсторонней контрактной группы.

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Украина, МИД, Малайзия.

Автор:

Телеграф
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