Несмотря на пандемию Зеленский поедет за границу

Президент Владимир Зеленский совершит первый официальный зарубежный визит с начала карантина – 15-16 сентября он посетит Республику Австрия.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе с официальным визитом посетит Австрию. Визит запланирован на 15-16 сентября.

Об этом сообщает Офис президента в Telegram

Зеленский проведет переговоры с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, канцлером Себастианом Курцом и главой парламента Вольфгангом Соботкой. Также президенты Украины и Австрии примут участие в работе экономического форума.

Стоит отметить, что последний официальный зарубежный визит президент Украины совершил 14-15 февраля. Это была поездка в Германию, где Зеленский принимал участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

За последние несколько недель президент с командой объехал 11 регионов страны.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство Израиля потребовало от Украины ввести ограничения для паломников-хасидов, прибывающих в Умань для празднования Рош ха-Шана.