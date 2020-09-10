Несмотря на пандемию Зеленский поедет за границу

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе с официальным визитом посетит Австрию. Визит запланирован на 15-16 сентября.
Об этом сообщает Офис президента в Telegram
Зеленский проведет переговоры с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, канцлером Себастианом Курцом и главой парламента Вольфгангом Соботкой. Также президенты Украины и Австрии примут участие в работе экономического форума.
Стоит отметить, что последний официальный зарубежный визит президент Украины совершил 14-15 февраля. Это была поездка в Германию, где Зеленский принимал участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
За последние несколько недель президент с командой объехал 11 регионов страны.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство Израиля потребовало от Украины ввести ограничения для паломников-хасидов, прибывающих в Умань для празднования Рош ха-Шана.