Тимошенко переболела коронавирусом, но воспаление легких остается

Юлия Тимошенко, которая болела коронавирусом почти три недели, получила отрицательный тест на Covid-19.

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока сообщила, что политик вылечилась от коронавируса.

"Наконец настал черед хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на Covid-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", — написала Сорока на своей странице в Facebook.

Напомним, о заболевании лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко коронавирусной инфекцией стало известно 23 августа. Сообщалось о тяжелом состоянии политика.

Следует отметить, что сегодня, 11 сентября, по данным Минздрава в Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19 - за сутки заболели 3144 человек. В Киеве впервые выявили 404 больных за сутки.