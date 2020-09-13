Сколько получает спикер Рады: Разумков рассекретил свою зарплату

Спикер украинского парламента в эфире одного из телеканалов рассказал, что не получает никаких премий.

Зарплата председателя Верховной Рады Украины составляет около 40 тысяч гривен "чистыми".

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал Дмитрий Разумков.

"Зарплата спикера, если не путаю, — 52 000 (грн. - ред) "грязными", на руки выходит примерно 40 тыс. гривен. Премий нет. Стоит учитывать еще расходы на депутатскую деятельность, но это немного другое. Дополнительных премий, надбавок — этого нет", — заявил Разумков.

Напомним, по словам председателя Верховной Рады, условий для внеочередных выборов в парламент пока не существует.

Также он заявил, что о "глобальной трансформации Кабинета министров" говорить пока не стоит.