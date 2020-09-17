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Переселенцы не будут платить туристический сбор: решение Рады

Переселенцы не будут платить туристический сбор: решение Рады
11:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Украинские парламентарии разрешили переселенцам не платить туристический сбор.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками законопроект №3103 об освобождении от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов Украины.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 268 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц.

Рада начала заседание, в зале - 247 депутатов

Как известно, 1 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3103 об освобождении от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц.

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Верховная Рада, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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